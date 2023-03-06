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Партія прем'єр-міністра Естонії перемагає на парламентських виборах

Фото: прем'єр Естонії Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Партія реформ прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на недільних парламентських виборах, цей результат гарантуватиме, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попередні результати показали, що ультраправа партія EKRE знаходиться на другому місці з 15,7% проти 32% у ліберального угрупування Каллас, що відображає стурбованість виборців високими цінами на енергоносії та зростанням вартості життя.

Якщо результат підтвердиться і 45-річній Каллас вдасться створити коаліцію, це зміцнить проєвропейський курс країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Естонії закликає Європейський Союз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України, а не надсилати наявні запаси.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість боєприпасів, що баражують, через агресію РФ.

Крім того, країни ЄС мають інвестувати близько 4 млрд євро в спільні закупівлі одного мільйона 155 мм снарядів для України.

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Естонія