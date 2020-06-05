Партия Порошенко выступила за объединение демократических сил на местных выборах

Фото: избирательный участок (РБК-Украина)

"Евросолидарность" готова к координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерам

"Европейская солидарность" призывает демократические силы согласовать кандидатов на должности мэров городов и глав объединенных территориальных общин. "Евросолидарность" призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил и координации усилий на местных выборах.

Об этом говорится в обращении на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

"Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должно защитить общины от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, которые стоят перед обществом", - подчеркнули в политсиле.



В "ЕС" также считают, что второе совместное задание – обеспечить взаимное ненападение проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза со стороны пятой колонны.

"Совместными усилиями мы должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинство в местных советах - оставить эту политическую силу на обочине", - говорится в заявлении.

В партии отметили, что для реализации этих задач в "ЕС" готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами.

Напомним, согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 25 октября 2020 года. Пройти они должны одновременно на всей территории страны - избиратели будут избирать представителей местных органов власти и городских голов.

4 июня Верховная рада проголосовала в первом чтении законопроект №3485, которым предлагается ряд поправок к уже действующему Избирательного кодекса.

В частности, среди предложений депутатов - в городах с населением от 15 тысяч человек проводить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками.

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Автор: РБК-Украина