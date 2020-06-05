ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Партія Порошенка виступила за об'єднання демократичних сил на місцевих виборах

Новини » Політика     05.06.2020 - 17:18
Партія Порошенка виступила за об'єднання демократичних сил на місцевих виборах
Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)

"Євросолідарність" готова до координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями та місцевими лідерам

"Європейська солідарність" закликає демократичні сили узгодити кандидатів на посади мерів міст та голів об'єднаних територіальних громад. "Євросолідарність" закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил і до координації зусиль на місцевих виборах.

Про це йдеться у зверненні на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом "Слуг" і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами", - наголосили в політсили.

У "ЄС" також вважають, що друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони.

"Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі", - йдеться у заяві.

У партії зазначили, що задля реалізації цих завдань в "ЄС" готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями та місцевими лідерами.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни - виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

4 червня Верховна рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №3485, яким пропонується низка поправок до вже чинного Виборчого кодексу.

Зокрема, серед пропозицій депутатів - у містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Європейська солідарністьМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся