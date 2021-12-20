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Партия Порошенко вышла на первое место в рейтинге, - опрос

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 10:24
Партия Порошенко вышла на первое место в рейтинге, - опрос Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Если бы выборы в Верховную раду прошли в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,3% от всех опрошенных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса SOCIS.

Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее готовы поддержать 12,1% всех опрошенных.

Другие партии по данным SOCIS имеют следующие результаты: "Батькивщина" 8,3% от всех опрошенных, ОПЗЖ 7,8%, "Розумна політика" 5,5%. Остальные партии имеют более низкие показатели.

Как известно, лидерство партии "Европейская солидарность" в двух опросах в ноябре и в декабре также фиксировал Киевский международный институт социологии.

По данным опроса, проведенного 3-11 декабря, за "ЕС" готовы проголосовать 13,7% от всех опрошенных. За партию "Слуга народа" готовы отдать голоса 12,8% от всех.

Как свидетельствуют данные КМИС, поддержка партии Порошенко за год выросла на 1,8%.

Опрос проводился 11-16 декабря 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ. Статистическая погрешность +/- 2,4%.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как Петр Порошенко и "Европейская солидарность" (ЕС) готовятся к следующим парламентским выборам.

Добавим, что "Европейская солидарность" рассматривает возможность объединения с региональными проектами проевропейской направленности.

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