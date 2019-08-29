ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Европейская солидарность" переходит в оппозицию

Новости » Политика    29.08.2019 - 16:05
"Европейская солидарность" переходит в оппозицию
Фото: Ирина Геращенко (zn.ua)

В то же время "ЕС" продолжит претендовать на должность вице-спикера

Фракция партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" переходит в оппозицию. Об этом во время выступления в Верховной раде заявила сопредседательница фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

Во время выступления с трибуны парламента Геращенко заявила, что партия уходит в оппозицию к правящей коалиции, однако будет претендовать на должность вице-спикера.

"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию, и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине… В свою очередь, мы как оппозиция так же будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать против", - заявила она.

Отметим, что при обсуждении кандидатуры Дмитрия Разумкова на посаду спикера Верховной рады, Геращенко сказала, что выдвигать его - это право правящей партии. В то же время, Геращенко упрекнула Разумкова, что тот не поблагодарил своих предшественников, которые "много лет строили парламентаризм".

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Разумкова на должность спикера парламента. "За" проголосовали 382 народных депутата.

Ранее президент Владимир Зеленский внес кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Он предлагает назначить на должность премьера замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

"ЕС" против избрания Шуфрича главой комитета по свободе слова Партия "ЕС" предложит кандидатуру на должность вице-спикера
Новости Украины Ирина ГеращенкооппозицияЕвропейская солидарность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь