Партия Порошенко проводит акцию солидарности с народом Грузии

Протесты в Грузии (фото: из открытых источников)

Акция проходит на Майдане независимости в Киеве

На Майдане независимости возле Монумента Независимости активисты партии "Европейская солидарность" проводят акцию солидарности с народом Грузии, который столкнулся с очередной попыткой Кремля дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"События, происходящие в Грузии, – это очередная попытка Кремля применить свои "гибридные" технологии на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

"Европейская солидарность" также осудила попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве.

"Мы выражаем свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации", - отметили в политсиле.

У Порошенко напомнили, что в 2008 году российские войска оккупировали пятую часть грузинской территории, а в 2014 году по подобному сценарию московские оккупанты аннексировали украинский Крым и получили контроль над частью Донбасса.

"Сегодня внутри и Грузии, и Украины Кремль делает ставку на "пятую колонну" и коллаборационистов, провоцируя скандалы и гражданские противостояния. Несмотря на то, что в Верховную раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков без опыта государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине", - отметили в партии.

"Европейская солидарность" уверяет, что является единственной политсилой, которая способна не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной раде, а и в Украине.