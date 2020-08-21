Партия Порошенко инициирует присвоение погибшему морпеху Журавлю звание Герой Украины

Фракция "Европейская солидарность" призывает председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова внести представление президенту о присвоении звания Герой Украины погибшему морпеху Ярославу Журавлю.

Об этом говорится на сайте политсилы.

"Обращаемся к вам с просьбой об инициировании перед президентом Украины вопрос о присвоении звания Герой Украины разведчику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильевичу (посмертно)", - говорится в обращении к председателю Верховной рады.

Народные депутаты отмечают, что согласно законодательству Украины право внесения представления о присвоении звания Герой Украины президенту Украины имеет Верховная рада.

Как известно, 13 июля в "серой зоне" под поселком Зайцевым на Донбассе во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"В тот же день российские оккупационные войска обстреляли эвакуационную группу армейцев ВСУ, которые имели различающеюся экипировку гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки. Таким образом, было нарушено договоренность о режиме "тишины", достигнутую.через ОБСЕ", - говорится в обращении.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий с эвакуационной команды - сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Ярослав Журавель.

"После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 года сержант погиб от ранений. 21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию", - добавили в политсиле.

Напомним, Ярослава Журавля похоронили 23 июля в селе Андреевка на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 20 августа зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.