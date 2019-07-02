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Партия Порошенко демонстрирует рост рейтинга

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 18:03
Партия Порошенко демонстрирует рост рейтинга
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Верховную раду, согласно рейтингу, попадают только четыре политические партии

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, в Верховную раду попали бы только "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос". Об этом пишет пресс-служба "Европейской солидарности" со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного международной компанией Edison Research совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу газеты "Сегодня".

По результатам исследования, из политсил, которые преодолевают 5%-й проходной барьер, только "Европейская солидарность" за последние три недели демонстрирует рост рейтинга.

Согласно соцопросу, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду попали бы четыре партии: "Слуга народа" (44,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,2%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Голос" (7,5). Шансы на прохождение в парламент также имеют "Батькивщина" (4,2%), "Оппозиционный блок" (4%) и "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,7%).

Партия Порошенко демонстрирует рост рейтинга

В то же время подавляющее большинство партий демонстрируют негативную динамику показателей поддержки. Среди политических сил, которые преодолевают 5-й барьер, только у "Европейской солидарности" социологи зафиксировали рост популярности – за три недели ее рейтинг увеличился на 4%.

Социологи также спросили у респондентов об ожиланиях относительно первоочередных шагов от новоизбранной Верховной рады. Больше всего от народных депутатов украинцы ждут завершения войны на Донбассе (51,7%) и повышения зарплат и пенсий (30,7%).

Опрос проводился в течение трех недель (10-30 июня) международной компанией Edison Research по заказу информационного ресурса "Сегодня".

Полевой этап исследования реализовал Киевский международный институт социологии. Опрос проводился методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса с применением случайной выборки.

Всего было опрошено 1684 (погрешность не превышает 2,38%), 1298 (погрешность не превышает 2,72%) и 1512 (погрешность не превышает 2,52%) респондентов соответственно. Исследование репрезентативное по отношению к населению Украины в возрасте от 18 лет и старше.

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