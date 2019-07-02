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Партія Порошенка демонструє зростання рейтингу

Новини » Вибори 2019    02.07.2019 - 18:03
Партія Порошенка демонструє зростання рейтингу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До Верховної ради, відповідно до рейтингу, потрапили б лише чотири політичні партії

Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, до Верховної ради потрапили б лише "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Голос". Про це пише прес-служба "Європейської солідарності" з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного міжнародною компанією Edison Research разом з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення газети "Сегодня".

За результатами дослідження, з політсил, які долають 5%-й прохідний бар’єр, лише "Європейська солідарність" за останні три тижні демонструє зростання рейтингу.

Відповідно до соцопитування, якби вибори відбувалися у найближчу неділю, то до Ради потрапили б чотири партії: "Слуга народу" (44,1%), "Опозиційна платформа – За життя" (11,2%), "Європейська солідарність" (10,8%) і "Голос" (7,5). Шанси на проходження у парламент також мають "Батьківщина" (4,2%), "Опозиційний блок" (4%) і "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,7%).

Партія Порошенка демонструє зростання рейтингу

Водночас переважна більшість партій демонструють негативну динаміку показників підтримки. Серед політичних сил, які долають 5-й бар’єр, лише у "Європейської Солідарності" соціологи зафіксували зростання популярності – за три тижні її рейтинг збільшився на 4%.

Соціологи також запитали респондентів щодо очікування першочергових кроків від новообраної Верховної ради. За найбільше від народних депутатів українці чекають завершення війни на Донбасі (51,7%) та підвищення зарплат і пенсій (30,7%).

Опитування проводилось протягом трьох тижнів (10-30 червня) міжнародною компанією Edison Research на замовлення інформаційного ресурсу "Сьогодні".

Польовий етап дослідження реалізував Київський міжнародний інститут соціології. Опитування проводилось методом телефонного та особистого інтерв’ю в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованої частини Донбасу, із застосуванням випадкової вибірки.

Всього було опитано 1684 (похибка не перевищує 2,38%), 1298 (похибка не перевищує 2,72%) та 1512 (похибка не перевищує 2,52%) респондентів відповідно. Дослідження репрезентативне по відношенню до населення України у віці від 18 років і старше.

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