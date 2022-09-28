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Партія Порошенка закликає люструвати депутатів заборонених проросійських партій

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Середа 28 вересня 2022 21:02
Партія Порошенка закликає люструвати депутатів заборонених проросійських партій Фото: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Депутати від заборонених проросійських партій мають автоматично втрачати свій мандат. Фракція "Європейська солідарність" підготувала відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголів фракції "ЄС" Ірину Геращенко та Артура Герасимова під час брифінгу.

"Ми вітаємо рішення РНБО і рішення українських судів, які заборонили партії, що дали відчутний відсоток колаборантів і зрадників, багато років просували російські наративи в Україні. Йдеться про ОПЗЖ, про партію Шарія, про Прогресивну соціалістичну партію, партію Мураєва тощо", - заявила Геращенко.

Водночас вона зауважила, що попри заборону цих політсил їхні депутати продовжують працювати не тільки у Верховній раді, а й у місцевих радах

"Заборонені партії мають бути заборонені, а їх представники не можуть натягти на себе вишиванку і бігти знову в міжнародні делегації, в керівництво комітетів, розподіли бюджетів. Вони мають понести політичну, моральну відповідальність і має бути виконана норма закону. Тому "Європейська солідарність" напрацювала і реєструє сьогодні законопроект про справжню відповідальність заборонених партій і їх представників", - додала Геращенко.

За її словами, законопроект унеможливлює представникам заборонених партій створювати нові групи, очолювати комітети.

Як пояснив Артур Герасимов, передбачається внесення взаємоузгоджених змін до низки законів України, зокрема "Про статус народного депутата України" і "Про статус депутатів місцевих рад".

"ЄС" також закликала депутатів інших фракцій підтримати цей законопроект.

Нагадаємо, 15 вересня Верховний суд остаточно заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України.

Також раніше суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія".

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