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Партия Порошенко призывает люстрировать депутатов запрещенных пророссийских партий

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Среда 28 сентября 2022 21:02
Партия Порошенко призывает люстрировать депутатов запрещенных пророссийских партий Фото: сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Депутаты от запретных пророссийских партий должны автоматически терять свой мандат. Фракция "Европейская солидарность" подготовила соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателей фракции "ЕС" Ирину Геращенко и Артура Герасимова во время брифинга.

"Мы приветствуем решения СНБО и решения украинских судов, запретивших партии, давшие ощутимый процент коллаборантов и предателей, много лет продвигали российские нарративы в Украине. Речь идет об ОПЗЖ, о партии Шария, о Прогрессивной социалистической партии, партии Мураевой", - Геращенко.

В то же время она отметила, что, несмотря на запрет этих политсил, их депутаты продолжают работать не только в Верховной раде, но и в местных советах.

"Запрещенные партии должны быть запрещены, а их представители не могут натянуть на себя вышиванку и снова бежать в международные делегации, в руководство комитетов, распределения бюджетов. Они должны понести политическую, моральную ответственность и должна быть выполнена норма закона. Поэтому "Европейская солидарность" наработала и регистрирует сегодня законопроект о подлинной ответственности запрещенных партий и их представителей", - добавила Геращенко.

По ее словам, законопроект делает невозможным представителям запрещенных партий создавать новые группы, возглавлять комитеты.

Как пояснил Артур Герасимов, предполагается внесение взаимосогласованных изменений в ряд законов Украины, в частности, "О статусе народного депутата Украины" и "О статусе депутатов местных советов".

"ЕС" также призвала депутатов других фракций поддержать этот законопроект.

Напомним, 15 сентября Верховный суд окончательно запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни" на территории Украины.

Также ранее суд окончательно запретил деятельность Партии Шария.

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