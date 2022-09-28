Партия Порошенко призывает люстрировать депутатов запрещенных пророссийских партий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателей фракции "ЕС" Ирину Геращенко и Артура Герасимова во время брифинга.

"Мы приветствуем решения СНБО и решения украинских судов, запретивших партии, давшие ощутимый процент коллаборантов и предателей, много лет продвигали российские нарративы в Украине. Речь идет об ОПЗЖ, о партии Шария, о Прогрессивной социалистической партии, партии Мураевой", - Геращенко.

В то же время она отметила, что, несмотря на запрет этих политсил, их депутаты продолжают работать не только в Верховной раде, но и в местных советах.

"Запрещенные партии должны быть запрещены, а их представители не могут натянуть на себя вышиванку и снова бежать в международные делегации, в руководство комитетов, распределения бюджетов. Они должны понести политическую, моральную ответственность и должна быть выполнена норма закона. Поэтому "Европейская солидарность" наработала и регистрирует сегодня законопроект о подлинной ответственности запрещенных партий и их представителей", - добавила Геращенко.

По ее словам, законопроект делает невозможным представителям запрещенных партий создавать новые группы, возглавлять комитеты.

Как пояснил Артур Герасимов, предполагается внесение взаимосогласованных изменений в ряд законов Украины, в частности, "О статусе народного депутата Украины" и "О статусе депутатов местных советов".

"ЕС" также призвала депутатов других фракций поддержать этот законопроект.