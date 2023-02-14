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Партія Порошенка у Києві пропонує перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу

Фото: партія Порошенка у Києві пропонує перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Депутати з фракції "Європейська солідарність" закликали прислухатись до пропозицій громадськості і перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Депутати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання експертної робочої групи Київради з перейменувань.

Депутати зазначили, що зберігати відверто радянську назву, пов’язану з військами країни-агресора неприпустимо. Натомість варто віддячити нашим західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти росії, а також зафіксувати європейські та євроатлантичні прагнення України.

"Такі назви як Північноатлантичний альянс і Європейський Союз - це ті дві назви, які показують наш зовнішньополітичний вектор, який у 2018 році був проголосований Верховною радою і записаний в Конституцію України. І тому саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління, саме такі назви будуть показувати той шлях, який обрала Україна. Це той шлях, який надасть нам можливість в майбутньому відчувати себе захищеними, стати частиною великого європейського суспільства, впевнено дивитися в демократичне, європейське майбутнє України", - заявила депутат Київради Марина Порошенко.

За словами нардепа, екс-голови Українського інституту національної пам‘яті Володимира В‘ятровича, Повітрофлотський проспект - топонім, який успадкував сучасний Київ із радянських часів.

Як відомо, низка громадських діячів також пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Європейського Союзу. Серед них – письменник та дипломат Юрій Щербак, економіст Борис Кушнірук, політолог Михайло Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, а також громадські діячі Михайло Гончар, Андрій Левус, журналіст Сергій Квіт та дипломат Данило Лубківський, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як зазначають ініціатори перейменування, правонаступники радянського “повітряного флоту” обстрілюють Київ ракетами, внаслідок чого гинуть українці та руйнується інфраструктура нашої держави.

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