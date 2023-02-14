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Партия Порошенко в Киеве предлагает переименовать Воздухофлотский в проспект Европейского Союза

Фото: партия Порошенко в Киеве предлагает переименовать Воздухофлотский в проспект Европейского Союза (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" призвали прислушаться к предложениям общественности и переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание экспертной рабочей группы Киевсовета по переименованию.

Депутаты отметили, что сохранять откровенно советское название, связанное с войсками страны-агрессора, недопустимо. Вместо этого следует отблагодарить наших западных партнеров, которые поддерживают Украину в войне против России, а также зафиксировать европейские и евроатлантические стремления Украины.

"Такие названия как Североатлантический альянс и Европейский Союз - это два названия, которые показывают наш внешнеполитический вектор, который в 2018 году был проголосован Верховной радой и записан в Конституцию Украины. И поэтому именно на таких названиях будет воспитываться новое поколение, именно такие названия будут показывать тот путь, который избрала Украина. Это тот путь, который позволит нам в будущем чувствовать себя защищенными, стать частью большого европейского общества, уверенно смотреть в демократическое, европейское будущее Украины", - заявила депутат Киевсовета Марина Порошенко.

По словам нардепа, экс-главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, Воздухофлотский проспект - топоним, унаследовавший современный Киев с советских времен.

Как известно, ряд общественных деятелей предлагает переименовать Воздухофлотский проспект в честь Европейского Союза. Среди них - писатель и дипломат Юрий Щербак, экономист Борис Кушнирук, политолог Михаил Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозащитник Иосиф Зисельс, а также общественные деятели Михаил Гончар, Андрей Левус, журналист Сергей Квит и дипломат Даниил Лубкивский, дипломат, экс-министр иностранных дел Украина Владимир Огрызко.

Как отмечают инициаторы переименования, правопреемники советского "воздушного флота" обстреливают Киев ракетами, в результате чего гибнут украинцы и разрушается инфраструктура нашего государства.

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