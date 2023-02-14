Партія Порошенка у Києві пропонує перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу
Депутати з фракції "Європейська солідарність" закликали прислухатись до пропозицій громадськості і перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Депутати
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання експертної робочої групи Київради з перейменувань.
Депутати зазначили, що зберігати відверто радянську назву, пов’язану з військами країни-агресора неприпустимо. Натомість варто віддячити нашим західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти росії, а також зафіксувати європейські та євроатлантичні прагнення України.
"Такі назви як Північноатлантичний альянс і Європейський Союз - це ті дві назви, які показують наш зовнішньополітичний вектор, який у 2018 році був проголосований Верховною радою і записаний в Конституцію України. І тому саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління, саме такі назви будуть показувати той шлях, який обрала Україна. Це той шлях, який надасть нам можливість в майбутньому відчувати себе захищеними, стати частиною великого європейського суспільства, впевнено дивитися в демократичне, європейське майбутнє України", - заявила депутат Київради Марина Порошенко.
За словами нардепа, екс-голови Українського інституту національної пам‘яті Володимира В‘ятровича, Повітрофлотський проспект - топонім, який успадкував сучасний Київ із радянських часів.
Як відомо, низка громадських діячів також пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Європейського Союзу. Серед них – письменник та дипломат Юрій Щербак, економіст Борис Кушнірук, політолог Михайло Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, а також громадські діячі Михайло Гончар, Андрій Левус, журналіст Сергій Квіт та дипломат Данило Лубківський, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
Як зазначають ініціатори перейменування, правонаступники радянського “повітряного флоту” обстрілюють Київ ракетами, внаслідок чого гинуть українці та руйнується інфраструктура нашої держави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.