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Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Автор: Даша Харченко

В Армении сегодня, 20 июня, проходят внеочередные парламентские выборы. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.

Об этом сообщает армянское агентство news.am.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4% (163 голоса), блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.

Новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку.

Для того, чтобы проголосовать, каждый армянин на избирательном участке получит аж 25 бюллетеней, из которых он должен выбрать только один, вложить его в конверт и бросить в ящик для голосования.

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Армения