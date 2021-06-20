Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

В Армении сегодня, 20 июня, проходят внеочередные парламентские выборы. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.
Об этом сообщает армянское агентство news.am.
По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4% (163 голоса), блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.
Новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку.
Для того, чтобы проголосовать, каждый армянин на избирательном участке получит аж 25 бюллетеней, из которых он должен выбрать только один, вложить его в конверт и бросить в ящик для голосования.