Партия "Основа" обещает сделать законом Доктрину "Украина 2030"

По словам Таруты, цель Доктрины – сохранить и приумножить именно научный потенциал Украины

Реализация экономической программы партии "Основа" – Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" – возможна уже в 2019 году, после проведения выборов, и при помощи других здоровых политических сил. Это позволит за 2-3 года кардинально улучшить ситуацию в стране. С таким заявлением выступил народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута в эфире телеканала "Украина", комментируя презентацию Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" на парламентских слушаниях по теме инновационного развития в Украине, сообщают украинские СМИ.

По словам народного депутата, в Доктрине предусмотрено, что именно наука и инновации должны обеспечить нашей стране значительный экономический рост.

"Еще с советских времен Украина была крупнейшим центром развития науки. А сейчас нас пытаются превратить полностью в аграрную страну, чтобы мы только кур и пшеницу выращивали, а не ракеты и самолеты строили. Но цель нашей Доктрины – сохранить и приумножить именно научный потенциал Украины. Реализация Доктрины дает нашей экономике шанс быть не просто аграрной или промышленной, а инновационной экономикой XXI века", – отметил Тарута.