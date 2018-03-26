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Партия "Основа" обещает сделать законом Доктрину "Украина 2030"

НовостиПолитика    26.03.2018 - 17:07
Фото: Сергей Тарута (facebook.com/osnovaparty)
Фото: Сергей Тарута (facebook.com/osnovaparty)

По словам Таруты, цель Доктрины – сохранить и приумножить именно научный потенциал Украины

Реализация экономической программы партии "Основа" – Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" – возможна уже в 2019 году, после проведения выборов, и при помощи других здоровых политических сил. Это позволит за 2-3 года кардинально улучшить ситуацию в стране. С таким заявлением выступил народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута в эфире телеканала "Украина", комментируя презентацию Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" на парламентских слушаниях по теме инновационного развития в Украине, сообщают украинские СМИ.

По словам народного депутата, в Доктрине предусмотрено, что именно наука и инновации должны обеспечить нашей стране значительный экономический рост.

"Еще с советских времен Украина была крупнейшим центром развития науки. А сейчас нас пытаются превратить полностью в аграрную страну, чтобы мы только кур и пшеницу выращивали, а не ракеты и самолеты строили. Но цель нашей Доктрины – сохранить и приумножить именно научный потенциал Украины. Реализация Доктрины дает нашей экономике шанс быть не просто аграрной или промышленной, а инновационной экономикой XXI века", – отметил Тарута.

Тарута: Украина имеет все шансы к 2030 году войти в топ-30 самых развитых стран мира Депутатам с оружием место на фронте, а не в Раде, - Тарута
Теги публикации: Партия Основа, Тарута Сергей  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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