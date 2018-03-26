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Партія "Основа" обіцяє зробити законом Доктрину "Україна 2030"

НовиниПолітика    26.03.2018 - 17:07
Фото: Сергій Тарута (facebook.com/osnovaparty)
Фото: Сергій Тарута (facebook.com/osnovaparty)

За словами Тарути, мета Доктрини – зберегти і примножити саме науковий потенціал України

Реалізація економічної програми партії "Основа" – Доктрини збалансованого розвитку "Україна 2030" – можлива вже в 2019 році, після проведення виборів, та за допомогою інших здорових політичних сил. Це дозволить за 2-3 роки кардинально поліпшити ситуацію в країні. З такою заявою виступив народний депутат України, лідер партії "Основа" Сергій Тарута в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи презентацію Доктрини збалансованого розвитку "Україна 2030" на парламентських слуханнях по темі інноваційного розвитку в Україні, повідомляють українські ЗМІ.

За словами народного депутата, у Доктрині передбачено, що саме наука та інновації повинні забезпечити нашій країні значне економічне зростання.

"Ще з радянських часів Україна була найбільшим центром розвитку науки. А зараз нас намагаються перетворити повністю в аграрну країну, щоб ми тільки курей і пшеницю вирощували, а не ракети і літаки будували. Але мета нашої Доктрини – зберегти і примножити саме науковий потенціал України. Реалізація Доктрини дає нашій економіці шанс бути не просто аграрною або промисловою, а інноваційною економікою XXI століття", – зазначив Тарута.

Тарута: Україна має всі шанси до 2030 року увійти в топ-30 найбільш розвинених країн світу Депутатам зі зброєю місце на фронті, а не в Раді, - Тарута
Теги публікації: Партія Основа, Тарута Сергій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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