Партія "Основа" обіцяє зробити законом Доктрину "Україна 2030"

За словами Тарути, мета Доктрини – зберегти і примножити саме науковий потенціал України

Реалізація економічної програми партії "Основа" – Доктрини збалансованого розвитку "Україна 2030" – можлива вже в 2019 році, після проведення виборів, та за допомогою інших здорових політичних сил. Це дозволить за 2-3 роки кардинально поліпшити ситуацію в країні. З такою заявою виступив народний депутат України, лідер партії "Основа" Сергій Тарута в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи презентацію Доктрини збалансованого розвитку "Україна 2030" на парламентських слуханнях по темі інноваційного розвитку в Україні, повідомляють українські ЗМІ.

За словами народного депутата, у Доктрині передбачено, що саме наука та інновації повинні забезпечити нашій країні значне економічне зростання.

"Ще з радянських часів Україна була найбільшим центром розвитку науки. А зараз нас намагаються перетворити повністю в аграрну країну, щоб ми тільки курей і пшеницю вирощували, а не ракети і літаки будували. Але мета нашої Доктрини – зберегти і примножити саме науковий потенціал України. Реалізація Доктрини дає нашій економіці шанс бути не просто аграрною або промисловою, а інноваційною економікою XXI століття", – зазначив Тарута.