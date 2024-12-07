Партія Моді звинуватила США у дестабілізації ситуації в Індії, - Reuters

Звинувачення стало несподіванкою, адже за останні два десятиліття між Нью-Делі та Вашингтоном склалися міцні відносини, й влади країн пообіцяли надалі зміцнювати зв'язки, попри деякі розбіжності.

Партія Конгресу Ганді використала статті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), які "зосереджувалися виключно" на Adani Group (заснована у 1980-х як фірма з торгівлі біржовими товарами. - ред.) та її ймовірній близькості до уряду, щоб підірвати репутацію Моді.

Минулого місяця в США голові групи Гаутаму Адані та сімом іншим особам були пред'явлені звинувачення в участі у схемі підкупу індійських чиновників на суму 265 мільйонів доларів. Група назвала ці звинувачення "безпідставними".

Статті OCCRP також вміщують звинувачення державним хакерам Індії у використанні шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльського виробництва для переслідування критиків уряду. Раніш уряд заперечував обидва звинувачення.

Раніше партія Бгаратія джаната звинувачувала Ганді, OCCRP та 92-річного мільярдера, фінансиста і філантропа Джорджа Сороса в нападах на Моді.

У четвер політсила процитувала повідомлення французьких ЗМІ, в якому йшлося про те, що OCCRP фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та "іншими державними діячами" на кшталт Сороса.

"Глибинна держава мала чітку мету дестабілізувати Індію, націлившись на прем'єр-міністра Моді. За цим порядком денним завжди стояв Державний департамент США... OCCRP слугував медіа-інструментом для реалізації порядку денного "глибинної держави", - зазначила партія у серії повідомлень на X.

Реакція США

Представник Держдепартаменту заявив, що уряд США надає підтримку для професійного розвитку та розбудови потенціалу журналістів, але це "не впливає на редакційні рішення або напрямок діяльності цих організацій".

"Дуже прикро, що правляча партія Індії виступає з подібними звинуваченнями", - сказав речник партії.

У четвер національний речник партії Бгаратія джаната і член парламенту Самбіт Патра, повторив ці звинувачення на офіційному брифінгу для ЗМІ.

"Французька група журналістів-розслідувачів... виявила, що... 50% фінансування OCCRP надходить безпосередньо від Державного департаменту США. OCCRP слугує медіа-інструментом для реалізації глибинних державних планів", - сказав Патра.

Сорос і партія "Конгрес" не відразу відповіли на запити про коментарі для Reuters. Міністерство закордонних справ Індії також не відповіло на прохання прокоментувати звинувачення правлячої партії на адресу Держдепартаменту.

У заяві OCCRP йдеться про те, що це незалежний засіб масової інформації, який не пов'язаний з жодною політичною партією.

"Уряд США, хоча і надає певне фінансування OCCRP, не має права голосу в наших редакційних процесах і не контролює наші репортажі", - йдеться в заяві.

Останнім часом уряд зіткнувся з кризою через звинувачення США проти Гаутама Адані, якого, за словами лідерів опозиції, завжди захищав Моді. Минулого тижня парламент країни кілька разів призупиняв роботу, адже опозиційні депутати вимагали обговорення цього питання.

Партія Бгаратія джаната Моді й Адані заперечують ці звинувачення.