Партия мэров на базе "Відродження" будет иметь электоральный успех на выборах, - политолог

Представительство региональных элит в Верховной раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено. Такое мнение высказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя заявление Геннадия Кернеса о создании политсилы с мэром Одессы Геннадием Трухановым для совместного участия в парламентских выборах.

В частности, на своем Facebook Золотарев написал, что региональные элиты не получали достаточных представителей в парламенте на выборах народных депутатов в 2012 и 2014 годах.

"В 2012 году в Раду прошло окружение партийных лидеров, их персональные команды. В 2014 году это место заняли активисты, добробатовцы, "грантоеды", а представительство региональных элит пострадало, был заметный перекос в сторону киевлян. Теперь, когда началась реформа децентрализации, роль и амбиции региональных элит будут неизбежно расти", - считает Золотарев.

Он добавил, что проект с участием популярных региональных лидеров и знаковых фигур на местах в списке партии будет иметь электоральный успех.

"Проект с участием популярных и авторитетных мэров, которые присоединяются к партии "Відродження", имеет все шансы преодолеть не только 3%, а и 5% барьер и быть представленным в парламенте. Здесь дело не только в успешном прохождении списка партии, но и то, что в этом проекте будут представлены успешные депутаты-мажоритарщики, которые на протяжении каденции парламента работали со своими округами. Наверняка мы увидим их и в следующем созыве Верховной рады", - добавил политолог.

Как считает Золотарев, потребность в партии, которая бы объединила в своем составе мэров городов и знаковых фигур местного самоуправления, назрела уже давно.

"Децентрализация дала новые полномочия, но появились и новые проблемы. Сама реформа не закончена, ее нужно завершить, и в этом как никто заинтересованы мэры городов, региональная элита. Этот проект некоторые эксперты уже называют партией мэров городов. Его появления ждали не один созыв. Но каждый раз или политики уговаривали мэров вступить в ту или иную политсилу, или мешали другие причины. Сегодня мэры не хотят ждать милости политиков из Киева, а готовы сами влиять на процесс и переносить тот полезный опыт управленческий, который есть, на масштабы страны", - считает Золотарев.

Напомним, мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил о готовности на парламентские выборы присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать мэр Харькова Геннадий Кернес.