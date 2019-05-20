Труханов, Кернес, другие мэры и 50 мажоритарщиков объединяются в партию

Фото: Виталий Хомутынник (vidrodzhennya.org.ua)

Съезд объединенной политической силы состоится до конца мая

Партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в досрочных парламентских выборах. Об сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной раде Виталий Хомутынник в комментарии "Интерфаксу".

"В настоящее время есть две партии - "Доверяй делам", "Видродження". Есть "Наш край", но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров – народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы "Воля народа", просто самовыдвиженцы", - сказал он.

Сопредседатель "Видродження" отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

При этом Хомутынник отметил, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв парламента по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент как мажоритарщики.

"У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии", - сообщил он.

Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.

"Мы делаем открытый призыв для всех, необязательно депутатов, - для всех региональных элит и лидеров местного самоуправления, мэров городов, председателей областных советов, народных депутатов, депутатов других уровней к тому, чтобы объединиться для участия в парламентских выборах, которые будут досрочными, по всей видимости", - рассказал Хомутынник.

"Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", - сказал он.