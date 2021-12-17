Партия Меркель выбрала нового лидера

Партия Христианско-демократический союз (ХДС) бывшего канцлера Ангелы Меркель определилась со своим новым лидером. Был проведен своего рода референдум, на котором избрали главой партии Фридриха Мерца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Фридрих Мерц должен стать новым председателем ХДС - по крайней мере, если партия добьется своего. В опросе Мерц получил 62,1 процента голосов и, таким образом, явно одержал победу над своими конкурентами Хельге Брауном (12,1 процента) и Норбертом Реттгеном (25,8 процента)", - пишет издание.

Стоит отметить, что партия впервые в истории провела своего рода референдум для выбора нового лидера, в котором предложили поучаствовать 400 тысячам человек.

В результате голосования, с результатом 62,1% голосов победил Фридрих Мерц - юрист и бывший глава парламентской группы ХДС. Мерц считался оппонентом и ярым критиком Ангелы Меркель.

Явка составила почти 64%, что является сравнительно высоким показателем. Немцы могли голосовать как в цифровом формате, так и по почте.

Результат опроса еще предстоит утвердить партийному съезду, который состоится 21 и 22 января. При этом, согласно действующему графику, будущий лидер ХДС должен официально вступить в должность 22 января.