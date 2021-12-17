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Партія Меркель обрала нового лідера

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Німеччина, П'ятниця 17 грудня 2021 16:20
Партія Меркель обрала нового лідера Фото: колишній голова парламентської групи ХДС Фрідріх Мерц (instagram-com-MerzCDU)
Автор: Ольга Белей

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) колишнього канцлера Ангели Меркель визначилася зі своїм новим лідером. Був проведений свого роду референдум, на якому обрали головою партії Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Фрідріх Мерц повинен стати новим головою ХДС - принаймні, якщо партія доб'ється свого. В опитуванні Мерц отримав 62,1 відсотка голосів і, таким чином, явно здобув перемогу над своїми конкурентами Хельге Брауном (12,1 відсотка) і Норбертом Реттгеном (25,8 відсотка)", - пише видання.

Варто відзначити, що партія вперше в історії провела свого роду референдум для вибору нового лідера, в якому запропонували взяти участь 400 тисячам осіб.

В результаті голосування, з результатом 62,1% голосів переміг Фрідріх Мерц - юрист і колишній глава парламентської групи ХДС. Мерц вважався опонентом і затятим критиком Ангели Меркель.

Явка склала майже 64%, що є порівняно високим показником. Німці могли голосувати як в цифровому форматі, так і поштою.

Результат опитування ще належить затвердити партійному з'їзду, який відбудеться 21 і 22 січня. При цьому, згідно з чинним графіком, майбутній лідер ХДС повинен офіційно вступити на посаду 22 січня.

Нагадаємо, 8 грудня Бундестаг затвердив нового канцлера Німеччини. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц. Новий уряд змінив кабінет Ангели Меркель, яка чотири рази приводила свою партію, Християнсько-Демократичний союз, до перемоги на виборах. Вона була канцлером 16 років.

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Ангела Меркель Германия
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