ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах Германии

Новина українською → Германия, Воскресенье 14 марта 2021 22:56
Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах Германии Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)
Автор: Артур Родивилов

В Германии партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) проиграла выборы в местные парламенты (ландтаги) в двух федеральных землях - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. ХДС занимает вторые места.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным экзит-пола телеканалов ARD и ZDF, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия "Зеленые" во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном. Партия получила поддержку 31-31,5% избирателей, что является лучшим результатом "Зеленых" на выборах в ландтаг в истории.

Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз, который находился в правительственной коалиции с "Зелеными". Этот результат стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.

В Рейнланд-Пфальце побеждает СДПГ во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, набирает 33,5-34,5% голосов, немного меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за "Зеленых" - 8,5-9,5%. Результат консерваторов в этой земле тоже - худший в истории.

В сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг.

Как сообщало РБК-Украина, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Напомним, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире выборы Ангела Меркель
NEWS
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации