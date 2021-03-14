ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Партія Меркель зазнала поразки на виборах у двох ключових регіонах Німеччини

Новость на русском → Німеччина, Неділя 14 березня 2021 22:56
Партія Меркель зазнала поразки на виборах у двох ключових регіонах Німеччини Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)
Автор: Артур Родивилов

В Німеччині партія канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) програла вибори в місцеві парламенти (ландтаги) у двох федеральних землях - Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. ХДС займає другі місця.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними екзит-полу телеканалів ARD і ZDF, в Баден-Вюртемберзі перемогу здобуває партія "Зелені" на чолі з прем'єр-міністром землі Винфридом Кречманном. Партія отримала підтримку 31-31,5% виборців, що є кращим результатом "Зелених" на виборах в ландтаг в історії.

Друге місце з 23% посідає Християнсько-демократичний союз, який знаходився в урядовій коаліції з "Зеленими". Цей результат став найгіршим в історії на виборах в ландтаг цієї федеральної землі.

У Рейнланд-Пфальці перемагає СДПН на чолі з прем'єром землі Малу Драєр. Партія, яка керує в землі вже 30 років, набирає 33,5-34,5% голосів, трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС проголосували 25,5-26%, а за "Зелених" - 8,5-9,5%. Результат консерваторів в цій землі теж - найгірший в історії.

У вересні цього року мають відбутися вибори до німецького Бундестагу.

Як повідомляло РБК-Україна, глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою керівної партії Німеччини. Рішення ухвалено на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Нагадаємо, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона на посаді з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі выборы Ангела Меркель
NEWS
Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено
Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації