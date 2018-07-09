Партия Ле Пен может закрыться из-за отказа в господдержке

Суд постановил заблокировать государственное финансирование партии Ле Пен в 2 млн евро

Французская оппозиционная партия "Национальное объединение" может исчезнуть в августе 2018 года из-за решения суда о блокировке государственного финансирования в 2 млн евро. Об этом заявила ее глава Марин Ле Пен в эфире BFMTV.

По словам Ле Пен, соответствующее решение, которое было принято на основе статьи, позволяющей конфисковать прибыль от наркотиков, привело к аресту полученных партией государственных дотаций по делу об их растрате.

"Это решение приведет к смерти "Национального объединения" к концу августа, так как после того, как мы заплатим нашим сотрудникам в конце июля, нам нечем будет платить в конце августа", - сказала она.

Политик отметила, что отныне ее партия не может напечатать "ни единой листовки и брошюры".

Напомним, в июне Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту 300 тыс. евро, выданных на зарплату помощникам.