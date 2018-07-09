Партія Ле Пен може закритися через відмову в держпідтримці

Суд постановив заблокувати державне фінансування партії Ле Пен в 2 млн євро

Французька опозиційна партія "Національне об'єднання" може зникнути в серпні 2018 року через рішення суду про блокування державного фінансування в 2 млн євро. Про це заявила її голова Марін Ле Пен в ефірі BFMTV.

За словами Ле Пен, відповідне рішення, яке було прийнято на основі статті, що дозволяє конфіскувати прибуток від наркотиків, призвело до арешту отриманих партією державних дотацій у справі про їхні розтрати.

"Це рішення призведе до смерті "Національного об'єднання" до кінця серпня, так як після того, як ми заплатимо нашим співробітникам у кінці липня, нам нічим буде платити в кінці серпня", - сказала вона.

Політик зазначила, що відтепер її партія не може надрукувати "жодної листівки і брошури".

Нагадаємо, в червні Марін Ле Пен зобов'язали повернути Європарламенту 300 тис. євро, виданих на зарплату помічникам.