Партия Курца лидирует на выборах в парламент Австрии

В Австрии пять политических партий преодолели 4% барьер и проходят в Национальный совет (нижняя палата парламента) по итогам досрочных выборов, лидирует Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем Себастьяном Курцем. Об этом сообщает АРА.

Партия АНП набирает на досрочных выборах 37% голосов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.

По данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца также набирает 37% голосов, СДПА удерживает второе место с 23% голосов, а за АПС проголосовали 17% избирателей. "Зеленые", согласно данным телеканала, набирают 12% голосов, а партия "Новая Австрия" - 8%. "Список Петера Пильца" получает 2% и не преодолевает барьер в 4%.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Австрии проходят досрочные парламентские выборы 29 сентября. Первые избирательные участки открылись в воскресенье уже в 6 часов утра.