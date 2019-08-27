Партия "ЕС" предложит кандидатуру на должность вице-спикера

Партия "Европейская солидарность" планирует предложить кандидата на должность первого зампредседателя Верховной рады. Об этом сообщил глава партии Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе сегодняшнего заседания фракции "ЕС" определится с кандидатурой.

"Что касается событий, которые происходят на первой подготовительной подгруппе. Продолжаются постоянные консультации и обсуждение кандидатур. Что касается фракции "ЕС", то сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность вице-спикера. Сегодня состоится заседание фракции. После того, уже с определенной кандидатурой, мы ее представим письменно на руководство подготовительной группы", - заявил Герасимов.

Кроме того, глава партии отметил, что "ЕС" выдвинула Ахтема Чийгоза на должность председателя комитета ВР по правам человека.

"Сегодня мы под стенограмму и в присутствии всех коллег предложили на руководство комитета по правам человека, деоккупации Луганской и Донецкой областей, АРК Крым и города Севастополь, а также нацменьшинств кандидатуру Ахтема Чийгоза. Это мы предложили, чтобы коллеги могли изучить ситуацию", - добавил Герасимов.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрили план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на 2 этаже ВРУ за столами регистрации с участием представителей Центральной избирательной комиссии.