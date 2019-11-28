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Партия Джонсона собрала рекордные деньги с начала кампании в Британии

Новости » В мире     28.11.2019 - 19:27
Партия Джонсона собрала рекордные деньги с начала кампании в Британии
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон во второй раз побил рекорд пожертвований

Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона побила рекорд по сумме пожертвований в первые две недели избирательной кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, официальные данные о расходах из Избирательной комиссии показали, что в первые две недели кампании, которая определит будущее Великобритании в ЕС, консерваторы собрали 8,6 млн фунтов по сравнению с 3,7 млн ​​фунтов, которые собрала главная оппозиционная сила - Лейбористская партия.

"Второй раз в этом году Джонсон побил рекорд по политическим пожертвованиям. В течение лета он собрал большое количество денег со своей политической партией, что подчеркивает его популярность среди доноров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после первой недели кампании, когда консерваторы собрали в 26 раз больше политических пожертвований, чем лейбористы, основная оппозиционная партия сократила дефицит финансирования, получив 3,5 миллиона фунтов, почти все из профсоюзов.

"Самый крупный поступил от профсоюза Unite, который пожертвовал более 3 миллионов фунтов стерлингов, а профсоюз работников связи пожертвовал 425 тысяч фунтов стерлингов. Поддержка означает, что лейбористы также побили собственный рекорд по сбору средств на ранних этапах выборов", - говорится в сообщении.

Напомним, Джонсон подготовил план, благодаря которому любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной. Советники премьера провели совещание, где выработали стратегию пресечения попыток парламента продлить срок действия выхода Британии из Евросоюза, на случай, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем о новых условиях Brexit.

Выход Великобритании из ЕС должен состояться 31 января. В Брюсселе заявили, что это последняя отсрочка.

Также РБК-Украина писало, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза.

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