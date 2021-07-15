В партии Путина хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской

Сообщается, что сегодня в оккупированном Донецке проводят так называемый форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов". На нем депутат от "Единой России" Андрей Козенко предложил ввести специальную форму жителей оккупированных территорий с российским гражданством, чтобы приравнять местную прописку к российской.

"В качестве решения этой проблемы я предлагаю ввести особую форму регистрационного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах РФ", - заявил он.

Сепаратистские СМИ подчеркивают, что российская прописка является одним из ключевых условий для получения государственных и социальных услуг в России.

Отметим, де-факто лидером правящей партии "Единая Россия" является президент РФ Владимир Путин.