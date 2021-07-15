У партії Путіна хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської

У партії "Єдина Росія", яка є правлячою, пропонують "прирівняти" прописку в окупованих районах Донбасу до російської. Таким чином, хочуть вирішити питання з отриманням державних і соціальних послуг в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що сьогодні в окупованому Донецьку проводять так званий форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів". На ньому депутат від "Єдиної Росії" Андрій Козенко запропонував запровадити спеціальну форму жителів окупованих територій з російським громадянством, щоб прирівняти місцеву прописку до російської.
"В якості вирішення цієї проблеми я пропоную ввести особливу форму реєстраційного обліку, яка повинна стати рівнозначною реєстрації за місцем проживання в межах РФ", - заявив він.
Сепаратистські ЗМІ підкреслюють, що російська прописка є однією з ключових умов для отримання державних і соціальних послуг в Росії.
Зазначимо, де-факто лідером правлячої партії "Єдина Росія" є президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше на форумі в окупованому Луганську російські депутати заявили, що на Донбасі роздали понад 600 000 паспортів і люди з російським громадянством зможуть проголосувати на виборах до Державної думи.