В партии Меркель заявили, что отношения с Россией на очень низком уровне

Эксперт партии Ангелы Меркель по внешней политике Норберт Реттген констатировал, что отношения с Россией достигли кризисной точки. Они находятся на очень низком уровне.

Реттген сделал заявление в 80-ю годовщину со дня нападения нацистской Германии на СССР.

"Отношения с РФ опустились на очень низкий уровень. Германия должна всегда осознавать историческую вину за Вторую мировую войну, но сегодня мы все же должны быть реалистичными. Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это - корень проблемы", - йдеться в повідомленні.

Также немецкий политик отметил, что у России нет права предписывать Украине или другим государствам отказываться от демократического устройства.