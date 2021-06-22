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У партії Меркель заявили, що відносини з Росією на дуже низькому рівні

Автор: РБК-Україна

Експерт партії Ангели Меркель із зовнішньої політики Норберт Реттген констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки. Вони знаходяться на дуже низькому рівні.

Про це пише DW.

Реттген зробив заяву в 80-ту річницю з дня нападу нацистської Німеччини на СРСР.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень. Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми", - йдеться в повідомлені.

Також німецький політик зазначив, що у Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою.

Раніше блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) затвердив передвиборчу програму, в якій однопартійці канцлера Німеччини Ангели Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії.

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Російська ФедераціяГерманияАнгела Меркель