Пароходное управление в США подверглось хакерской атаке

Управление пароходства (Steamship Authority) в штате Массачусетс (США) подверглось хакерской атаке. Ее последствия сейчас оцениваются, клиентов предупредили о возможных задержках.
Об этом Steamship Authority сообщило в своем Twitter.
"Пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты, воспользовавшиеся услугами перевозчика, могут столкнуться с задержками.
"Команда IT-специалистов в настоящее время оценивает последствия атаки. Дополнительная информация будет предоставлена после того, как будет завершена оценка ситуации, - уточнили в управлении.
Steamship Authority является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.
Напомним, в начале мая кибератака в США привела к закрытию крупнейшего топливного трубопровода компании Colonial Pipeline. За возобновление работы она заплатила хакерам 5 млн долларов.
Отметим, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у страны есть "наступательные возможности" в борьбе с кибератаками. Заявление сделано после того, как хакеры начали новую глобальную кибератаку.
Ранее сообщалось, что масштабным кибератакам из-за уязвимости Microsoft поддались Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне считают, что это перерастает в мировой кризис кибербезопасности.