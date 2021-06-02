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Пароходное управление в США подверглось хакерской атаке

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Вашингтон, Среда 02 июня 2021 17:58
Пароходное управление в США подверглось хакерской атаке Фото: пароходное управление в США подверглось атаке хакеров (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление пароходства (Steamship Authority) в штате Массачусетс (США) подверглось хакерской атаке. Ее последствия сейчас оцениваются, клиентов предупредили о возможных задержках.

Об этом Steamship Authority сообщило в своем Twitter.

"Пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты, воспользовавшиеся услугами перевозчика, могут столкнуться с задержками.

"Команда IT-специалистов в настоящее время оценивает последствия атаки. Дополнительная информация будет предоставлена после того, как будет завершена оценка ситуации, - уточнили в управлении.

Steamship Authority является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.

Напомним, в начале мая кибератака в США привела к закрытию крупнейшего топливного трубопровода компании Colonial Pipeline. За возобновление работы она заплатила хакерам 5 млн долларов.

Отметим, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у страны есть "наступательные возможности" в борьбе с кибератаками. Заявление сделано после того, как хакеры начали новую глобальную кибератаку.

Ранее сообщалось, что масштабным кибератакам из-за уязвимости Microsoft поддались Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне считают, что это перерастает в мировой кризис кибербезопасности.

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