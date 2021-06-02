Пароходное управление в США подверглось хакерской атаке

Управление пароходства (Steamship Authority) в штате Массачусетс (США) подверглось хакерской атаке . Ее последствия сейчас оцениваются, клиентов предупредили о возможных задержках.

Об этом Steamship Authority сообщило в своем Twitter .

"Пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты, воспользовавшиеся услугами перевозчика, могут столкнуться с задержками.

"Команда IT-специалистов в настоящее время оценивает последствия атаки. Дополнительная информация будет предоставлена после того, как будет завершена оценка ситуации, - уточнили в управлении.

Steamship Authority является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.