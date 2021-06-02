Пароплавне управління в США піддалося хакерській атаці

Управління пароплавства (Steamship Authority) в штаті Массачусетс (США) піддалося хакерській атаці . Її наслідки зараз оцінюються, клієнтів попередили про можливі затримки.

Про це Steamship Authority повідомило у своєму Twitter .

"Пароплавне управління Woods Hole, Martha's Vineyard і Nantucket піддалося хакерській атаці, яка відбилася на його діяльності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що клієнти, які скористалися послугами перевізника, можуть зіткнутися із затримками.

"Команда IT-фахівців в цей час оцінює наслідки атаки. Додаткова інформація буде надана після того, як буде завершена оцінка ситуації, - уточнили в управлінні.

Steamship Authority є оператором всіх поромних перевезень між материковою частиною Массачусетсу і островами Мартас-Він'ярд і Нантакет.