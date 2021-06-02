Пароплавне управління в США піддалося хакерській атаці
Управління пароплавства (Steamship Authority) в штаті Массачусетс (США) піддалося хакерській атаці. Її наслідки зараз оцінюються, клієнтів попередили про можливі затримки.
Про це Steamship Authority повідомило у своєму Twitter.
"Пароплавне управління Woods Hole, Martha's Vineyard і Nantucket піддалося хакерській атаці, яка відбилася на його діяльності", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що клієнти, які скористалися послугами перевізника, можуть зіткнутися із затримками.
"Команда IT-фахівців в цей час оцінює наслідки атаки. Додаткова інформація буде надана після того, як буде завершена оцінка ситуації, - уточнили в управлінні.
Steamship Authority є оператором всіх поромних перевезень між материковою частиною Массачусетсу і островами Мартас-Він'ярд і Нантакет.
Нагадаємо, на початку травня кібератака в США призвела до закриття найбільшого паливного трубопроводу компанії Colonial Pipeline. За відновлення роботи вона заплатила хакерам 5 млн доларів.
Зазначимо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у країни є "наступальні можливості" в боротьбі з кібератаками. Заява зроблена після того, як хакери почали нову глобальну кібератаку.
Раніше повідомлялося, що масштабним кібератакам через уразливість Microsoft піддалися Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.