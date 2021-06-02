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Пароплавне управління в США піддалося хакерській атаці

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Вашингтон, Середа 02 червня 2021 17:58
Пароплавне управління в США піддалося хакерській атаці Фото: пароплавне управління в США піддалося атаці хакерів (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління пароплавства (Steamship Authority) в штаті Массачусетс (США) піддалося хакерській атаці. Її наслідки зараз оцінюються, клієнтів попередили про можливі затримки.

Про це Steamship Authority повідомило у своєму Twitter.

"Пароплавне управління Woods Hole, Martha's Vineyard і Nantucket піддалося хакерській атаці, яка відбилася на його діяльності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що клієнти, які скористалися послугами перевізника, можуть зіткнутися із затримками.

"Команда IT-фахівців в цей час оцінює наслідки атаки. Додаткова інформація буде надана після того, як буде завершена оцінка ситуації, - уточнили в управлінні.

Steamship Authority є оператором всіх поромних перевезень між материковою частиною Массачусетсу і островами Мартас-Він'ярд і Нантакет.

Нагадаємо, на початку травня кібератака в США призвела до закриття найбільшого паливного трубопроводу компанії Colonial Pipeline. За відновлення роботи вона заплатила хакерам 5 млн доларів.

Зазначимо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у країни є "наступальні можливості" в боротьбі з кібератаками. Заява зроблена після того, як хакери почали нову глобальну кібератаку.

Раніше повідомлялося, що масштабним кібератакам через уразливість Microsoft піддалися Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.

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