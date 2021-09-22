Парламентское большинство планирует поддержать проект бюджета-2022, - Корниенко

"Конечно, что депутаты будут предлагать оптимизацию определенных статей, чтобы увеличивать расходы на различные социальные программы. Но мы видим, что основные социальные направления, такие как медицина, образование в проекте бюджета обеспечены на достойном уровне", - заявил Корниенко.

Он также называет сформированный правительством бюджет на будущий год достаточно оптимистичным и вполне реальным.

Его мнение разделяет народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отмечая социальную направленность основной сметы страны.

"Давайте будем объективны - этот проект бюджета намного лучше, чем в прошлом году. Посмотрим на тенденции: уменьшение расходов на содержание Офиса президента и Верховной рады, и увеличение социальных расходов. В 1,6 раза увеличена зарплата медиков, как и обещал президент, увеличены стипендии, повышены расходы на социальное обеспечение пенсионеров, ветеранов АТО. Правительство поработало гораздо лучше", - считает нардеп.

О реалистичности и социальной направленности проекта госбюджета-2022 говорит и руководитель секретариата фракции "Слуга народа" и представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его убеждению, бюджет является свидетельством позитивных изменений в стране, ведь он вырастет почти на 149 млрд грн, что позволит существенно увеличить финансирование приоритетных направлений, среди которых социальная защита, образование и медицина.

"По сравнению с прошлым годом бюджет здравоохранения вырастет почти на 36 млрд грн, образования - на 16,7 млрд грн, социальной защиты - на 7,3 млрд грн. Также на поддержку ветеранов ООС планируют потратить на 6,1 млрд больше, чем в прошлом году, а в бюджете Пенсионного фонда увеличится на 31 млрд грн", - приводит пример Мельничук.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин отмечает ощутимое увеличение финансирования сферы образования, которое приближается к международным стандартам.

"В целом на образование в бюджете запланировано почти 185,6 млрд грн, это на 17 млрд грн больше, чем в прошлом году. По рекомендациям ООН и ЮНЕСКО, для устойчивого развития системы образования ее бюджет должен составлять 7% ВВП. И мы к этому приблизились", - констатирует он.

Колебошин обращает внимание, что впервые в истории независимой Украины образовательная субвенция превысила 100 млрд грн и достигла 108 млрд грн, а это означает повышение зарплат учителей. Вырастут и стипендии - до 1250 грн для учеников профессиональных учебных заведений и до 2-2,5 тыс. грн для студентов вузов.

Также появятся две новые субвенции на каждую из которых планируют выделить 1,5 млрд грн - на закупку новых пищеблоков для школ, чтобы обеспечить здоровое питание детей и на установку современного противопожарного оборудования для школ и детсадов.

Положительные тенденции финансирования медицинской сферы отметил депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Мы постоянно боролись за увеличение финансирования медицины и благодарны президенту и правительству за беспрецедентное за всю историю Украины поднятие расходов на систему здравоохранения. В сравнении с прошлым годом - плюс 34 млрд грн только на пакеты медицинских гарантий. Это позволит поднять зарплаты медикам - минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн, медсестры - 13,5 тыс. грн", - сказал нардеп.

Важными направлениями финансирования, которые предусмотрели в правительственном проекте госбюджета, в "Слуге народа" также называют ежегодную индексацию всех пенсий начиная с 1 октября 2022 года, финансирование 100% потребностей в жилье для переселенцев-ветеранов АТО и выделение 14 млрд грн на поддержку всех ветеранов и их семей, повышение до 9 млрд грн расходов на обустройство безбарьерного пространства для людей с особыми потребностями.

Всего в парламентском большинстве подсчитали, что половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование.

"Бесспорно бюджет не лишен недостатков, мы имеем, что обсуждать до первого чтения. Но он лучше, чем в прошлом году, и мы его будем поддерживать", - заявил Гетманцев.