"Звісно, що депутати будуть пропонувати оптимізацію певних статей, щоб збільшувати видатки на різні соціальні програми. Але ми бачимо, що основні соціальні напрямки, такі як медицина, освіта у проєкті бюджету забезпечені на гідному рівні", - заявив Корнієнко.

Він також називає сформований урядом бюджет на майбутній рік досить оптимістичним та цілком реальним.

Його думку поділяє народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відзначаючи соціальну направленість основного кошторису країни.

"Давайте будемо об’єктивні - цей проект бюджету набагато кращий, ніж минулого року. Подивимося на тенденції: є зменшення видатків на утримання Офісу президента та Верховної ради, та збільшення соціальних видатків. В 1,6 раза збільшена зарплата медиків, як і обіцяв президент, збільшені стипендії, підвищені видатки на соціальне забезпечення пенсіонерів, ветеранів АТО. Уряд попрацював набагато краще", - вважає нардеп.

Про реалістичність та соціальну спрямованість проекту держбюджету-2022 говорить і керівник секретаріату фракції "Слуга народу" та представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

На його переконання, бюджет є свідченням позитивних змін у країні, адже він зросте майже на 149 млрд грн, що дозволить суттєво збільшити фінансування пріоритетних напрямків, серед яких соціальний захист, освіта та медицина.

"У порівнянні з минулим роком бюджет сфери охорони здоров’я зросте майже на 36 млрд грн, освіти - на 16,7 млрд грн, соціального захисту - на 7,3 млрд грн. Також на підтримку ветеранів ООС планують витратити на 6,1 млрд більше, ніж минулого року, а бюджет Пенсійного фонду збільшиться на 31 млрд грн", - наводить приклад Мельничук.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин відзначає відчутне збільшення фінансування сфери освіти, яке наближається до міжнародних стандартів.

"Загалом на освіту в бюджеті заплановано майже 185,6 млрд грн, це на 17 млрд грн більше, ніж минулого року. За рекомендаціями ООН і ЮНЕСКО, для сталого розвитку системи освіти її бюджет має становити 7% ВВП. І ми до цього наблизилися", - констатує він.

Колебошин звертає увагу, що вперше в історії незалежної України освітня субвенція перевищила 100 млрд грн та досягла 108 млрд грн, а це означає підвищення зарплат вчителів. Зростуть і стипендії - до 1250 грн для учнів професійних навчальних закладів та до 2-2,5 тис. грн для студентів вишів.

Також з’являться дві нові субвенції на кожну з яких планують виділити 1,5 млрд грн - на закупівлю нових харчоблоків для шкіл, щоб забезпечити здорове харчування дітей, та на встановлення сучасного протипожежного обладнання для шкіл та дитсадків.

Позитивні тенденції фінансування медичної сфери відзначив депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Ми постійно боролись за збільшення фінансування медицини і вдячні президенту та уряду за безпрецедентне за всю історію України підняття видатків на систему охорони здоров’я. У порівнянні з минулим роком - плюс 34 млрд грн тільки на пакети медичних гарантій. Це дозволить підняти зарплати медикам - мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 тис. грн, медсестри - 13,5 тис. грн", - сказав нардеп.

Важливими напрямками фінансування, які передбачили в урядовому проєкті держбюджету, у "Слузі народу" також називають щорічну індексацію всіх пенсій починаючи з 1 жовтня 2022 року, фінансування 100% потреб у житлі для переселенців-ветеранів АТО та виділення 14 млрд грн на підтримку всіх ветеранів та їхніх сімей, підвищення до 9 млрд грн видатків на облаштування безбар’єрного простору для людей з особливими потребами.

Загалом у парламентській більшості підрахували, що половина всіх видатків бюджету припадає на охорону здоров’я, соціальний захист та освіту.

"Безперечно бюджет не позбавлений недоліків, ми маємо, що обговорювати до першого читання. Але він кращий, ніж минулого року, і ми його будемо підтримувати", - заявив Гетманцев.