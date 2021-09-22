Парламентское большинство планирует поддержать проект бюджета-2022, - Корниенко

Большинство в Верховной раде одобрительно восприняло проект госбюджета на 2022 год и настроено поддержать его после определенных правок, которые до 1 октября собирает профильный комитет по вопросам бюджета. Подавляющее их большинство будет касаться социальной поддержки.

"Конечно, что депутаты будут предлагать оптимизацию определенных статей, чтобы увеличивать расходы на различные социальные программы. Но мы видим, что основные социальные направления, такие как медицина, образование в проекте бюджета обеспечены на достойном уровне", - заявил Корниенко.

Он также называет сформированный правительством бюджет на будущий год достаточно оптимистичным и вполне реальным.

Его мнение разделяет народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отмечая социальную направленность основной сметы страны.

"Давайте будем объективны - этот проект бюджета намного лучше, чем в прошлом году. Посмотрим на тенденции: уменьшение расходов на содержание Офиса президента и Верховной рады, и увеличение социальных расходов. В 1,6 раза увеличена зарплата медиков, как и обещал президент, увеличены стипендии, повышены расходы на социальное обеспечение пенсионеров, ветеранов АТО. Правительство поработало гораздо лучше", - считает нардеп.

О реалистичности и социальной направленности проекта госбюджета-2022 говорит и руководитель секретариата фракции "Слуга народа" и представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его убеждению, бюджет является свидетельством позитивных изменений в стране, ведь он вырастет почти на 149 млрд грн, что позволит существенно увеличить финансирование приоритетных направлений, среди которых социальная защита, образование и медицина.

"По сравнению с прошлым годом бюджет здравоохранения вырастет почти на 36 млрд грн, образования - на 16,7 млрд грн, социальной защиты - на 7,3 млрд грн. Также на поддержку ветеранов ООС планируют потратить на 6,1 млрд больше, чем в прошлом году, а в бюджете Пенсионного фонда увеличится на 31 млрд грн", - приводит пример Мельничук.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин отмечает ощутимое увеличение финансирования сферы образования, которое приближается к международным стандартам.

"В целом на образование в бюджете запланировано почти 185,6 млрд грн, это на 17 млрд грн больше, чем в прошлом году. По рекомендациям ООН и ЮНЕСКО, для устойчивого развития системы образования ее бюджет должен составлять 7% ВВП. И мы к этому приблизились", - констатирует он.

Колебошин обращает внимание, что впервые в истории независимой Украины образовательная субвенция превысила 100 млрд грн и достигла 108 млрд грн, а это означает повышение зарплат учителей. Вырастут и стипендии - до 1250 грн для учеников профессиональных учебных заведений и до 2-2,5 тыс. грн для студентов вузов.

Также появятся две новые субвенции на каждую из которых планируют выделить 1,5 млрд грн - на закупку новых пищеблоков для школ, чтобы обеспечить здоровое питание детей и на установку современного противопожарного оборудования для школ и детсадов.

Положительные тенденции финансирования медицинской сферы отметил депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Мы постоянно боролись за увеличение финансирования медицины и благодарны президенту и правительству за беспрецедентное за всю историю Украины поднятие расходов на систему здравоохранения. В сравнении с прошлым годом - плюс 34 млрд грн только на пакеты медицинских гарантий. Это позволит поднять зарплаты медикам - минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн, медсестры - 13,5 тыс. грн", - сказал нардеп.

Важными направлениями финансирования, которые предусмотрели в правительственном проекте госбюджета, в "Слуге народа" также называют ежегодную индексацию всех пенсий начиная с 1 октября 2022 года, финансирование 100% потребностей в жилье для переселенцев-ветеранов АТО и выделение 14 млрд грн на поддержку всех ветеранов и их семей, повышение до 9 млрд грн расходов на обустройство безбарьерного пространства для людей с особыми потребностями.

Всего в парламентском большинстве подсчитали, что половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование.

"Бесспорно бюджет не лишен недостатков, мы имеем, что обсуждать до первого чтения. Но он лучше, чем в прошлом году, и мы его будем поддерживать", - заявил Гетманцев.