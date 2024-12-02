На парламентських виборах у Румунії перемагає проєвропейська партія: що відомо

На парламентських виборах у Румунії, за попередніми результатами після підрахунку 99,45% голосів, перемогу здобула правляча проєвропейська Соціал-демократична партія (PSD). Проте на другому місці - ультраправий "Альянс за об’єднання румунів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таким чином, Соціал-демократична партія (PSD) отримала 22,6% голосів. Водночас у "Альянсу за об’єднання румунів" - 18,2%.

При цьому, Центристська опозиційна партія "Союз порятунку Румунії" здобула 12,1%, ліберали - 14,4%, а менші ультраправі партії (SOS та POT) набрали 7,6% і 6,3% відповідно. Політична сила етнічних угорців UDMR отримала 6,5%.

Зазначається, що після першого туру президентських виборів, де переміг ультраправий Калін Джорджеску, підтримка радикальних сил значно зросла. Це може створити труднощі для формування уряду на чолі з PSD, враховуючи розбіжності серед партій щодо економічних реформ та бюджетної політики.

Політичні експерти зазначають, що ці вибори стали відображенням соціального розколу в країні, де найбідніші регіони ЄС потребують інвестицій, а внутрішні чвари та скандали з корупцією послабили позиції проєвропейських сил.

Сергіу Міскою, професор політології в Університеті Бабеш-Боляй, пояснив, що PSD, ймовірно, відіграватиме центральну роль у будь-яких коаліційних переговорах.

На його думку, результати вказують на "найроздробленіший політичний спектр з 1990 року".

"Коаліція з центристськими партіями більш імовірна, ніж з гарячими екстремістами. І багато залежить від того, хто стане президентом", - зазначив політичний оглядач Раду Магдін.

Вибори у Румунії

З осені у Румунії тривать політичні перегони за місця у парламенті, а також виборча кампанія президента країни. Перший тур президентських виборів показав, що Румунії загрожують проросійські ультраправі сили, які збільшують свій вплив.

Так, абсолютною несподіванкою стала перемога у першому турі ультраправого кандидата Каліна Джорджеску, який виступав не лише проти підтримки України, однак й взагалі за покращення відносин із РФ на противагу відносинам є країнами ЄС.

Через численні докази російського втручання у президентські вибори, Конституційний суд країни відклав ухвалення рішення про визнання результатів виборів.

Водночас ЦВК Румунії висловила думку, що перший тур може відбутися повторно.

Результати румунських президентських та парламентських виборів можуть вплинути на міжнародну політику Бухареста, зокрема на підтримку України та на розвиток відносин із європейськими країнами.