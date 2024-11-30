Єврокомісія підозрює TikTok у впливі на вибори в Румунії

Єврокомісія звернулася до TikTok із запитом на інформацію в рамках Закону про цифрові послуги (DSA). Це пов’язано з підозрою щодо можливого впливу платформи на президентські вибори в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейської комісії.

"На тлі поточних виборів у Румунії Комісія просить TikTok надати більше інформації про управління ризиками маніпулювання інформацією. Зокрема, Комісія просить TikTok надати детальну інформацію про те, як (соцмережа - ред.) проаналізувала і зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту", - сказано у повідомленні.

Європейська комісія також просить надати інформацію про те, як TikTok залучає треті сторони до громадського контролю контенту і моніторингу ризиків, пов’язаних із виборчими процесами.

Платформа має надати цю інформацію до 13 грудня. Після цього ЄК вирішить, чи потрібні подальші дії.