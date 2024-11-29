КС Румунії відклав ухвалення рішення про визнання результатів виборів

Конституційний суд Румунії не буде сьогодні, 29 листопада, ухвалювати рішення щодо прийняття результатів першого туру президентських виборів. Відповідне засідання перенесли на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4Media.ro .

Таке рішення суд ухвалив після того, як він учора, 28 листопада, доручив перерахувати усі голоси.

Румунський КС вирішив перенести засідання щодо результатів виборів на понеділок, 2 грудня. Воно відбудеться о 17:00.

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, у Румунії минулого тижня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними результатами, у другий тур пройшли Калін Джорджеску та Олена Ласконі.

Калін Джорджеску, який набрав найбільшу кількість голосів серед кандидатів, є праворадикалом. Також він повторює російські наративи про війну в Україні.

Водночас Ласконі підтримує допомогу Україні і проти того, щоб залишати українську територію під контролем РФ для встановлення миру.

Більш детально про вибори - у матеріалі РБК-Україна.

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