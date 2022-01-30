Парламентские выборы в Португалии: партия премьера лидирует после обработки части голосов
Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Косто лидирует на парламентских выборах после обработки части голосов. Об этом свидетельствуют данные и трех экзитполов по результатам обработки части голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Три экзитпола показали, что социалисты от 37% до 42,4% голосов на выборах. Для большинства в парламенте им необходимо не менее 41% голосов.
Их соперники, Социал-демократическая партия набрала на выборах от 26,7% до 35%.
Однако эти результаты не учитывают около 1,5 миллиона граждан Португалии, проживающих за границей, из 10,8 миллиона избирателей, имеющих право голоса.
Кроме того, по оценкам, более одной десятой части страны находится в изоляции из-за проблем с COVID-19. Власти разрешили зараженным идти на избирательные участки, но потребовали, чтобы они сделали это в последние часы перед закрытием избирательных участков.
Напомним, что в Португалии сейчас доминирует штамм коронавируса "Омикрон". Из-за этого страна ужесточила карантинные ограничения.