Парламентские выборы в Португалии: партия премьера лидирует после обработки части голосов

Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Косто лидирует на парламентских выборах после обработки части голосов. Об этом свидетельствуют данные и трех экзитполов по результатам обработки части голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Три экзитпола показали, что социалисты от 37% до 42,4% голосов на выборах. Для большинства в парламенте им необходимо не менее 41% голосов.

Их соперники, Социал-демократическая партия набрала на выборах от 26,7% до 35%.

Однако эти результаты не учитывают около 1,5 миллиона граждан Португалии, проживающих за границей, из 10,8 миллиона избирателей, имеющих право голоса.