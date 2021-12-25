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"Омикрон" стал доминирующим в Португалии

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Суббота 25 декабря 2021 20:32
"Омикрон" стал доминирующим в Португалии Фото: "Омикрон" стал доминирующим в Португалии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим в Португалии. Около 61,5% случаев заражений в эту среду принадлежит именно новому варианту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Publico.

В то же время количество умерших и госпитализаций по-прежнему остается "стабильным" в стране.

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в стране вновь возросло количество новых случаев заражений на новый штамм коронавируса.

По состоянию на 25 декабря, в Португалии было выявлено 12 943 случаев заражений, что стало антирекордом для страны. Последний раз такое количество фиксировали 29 января.

Власти, со своей стороны, отмечают, что всплеск заболевания вероятно связан с новогодними праздниками.

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