Парламентські вибори в Португалії: партія прем'єра лідирує після обробки частини голосів

Соціалістична партія прем'єр-міністра Португалії Антоніу Косто лідирує на парламентських виборах після обробки частини голосів. Про це свідчать дані і трьох екзитполів за результатами обробки частини голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Три екзитполи показали, що соціалісти від 37% до 42,4% голосів на виборах. Для більшості в парламенті їм необхідно не менше 41% голосів.

Їх суперники, Соціал-демократична партія набрала на виборах від 26,7% до 35%.

Однак ці результати не враховують близько 1,5 мільйона громадян Португалії, які проживають за кордоном, з 10,8 мільйона виборців, які мають право голосу.