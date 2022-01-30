Парламентські вибори в Португалії: партія прем'єра лідирує після обробки частини голосів
Соціалістична партія прем'єр-міністра Португалії Антоніу Косто лідирує на парламентських виборах після обробки частини голосів. Про це свідчать дані і трьох екзитполів за результатами обробки частини голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Три екзитполи показали, що соціалісти від 37% до 42,4% голосів на виборах. Для більшості в парламенті їм необхідно не менше 41% голосів.
Їх суперники, Соціал-демократична партія набрала на виборах від 26,7% до 35%.
Однак ці результати не враховують близько 1,5 мільйона громадян Португалії, які проживають за кордоном, з 10,8 мільйона виборців, які мають право голосу.
Крім того, за оцінками, більше однієї десятої частини країни знаходиться в ізоляції через проблеми з COVID-19. Влада дозволила зараженим йти на виборчі дільниці, але вимагали, щоб вони зробили це в останні години перед закриттям виборчих дільниць.
Нагадаємо, що у Португалії зараз домінує штам коронавірусу "Омікрон". Через це країна посилила карантинні обмеження.