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Парламентські вибори в Португалії: партія прем'єра лідирує після обробки частини голосів

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Португалія, Неділя 30 січня 2022 23:38
Парламентські вибори в Португалії: партія прем'єра лідирує після обробки частини голосів Фото: Антоніо Косто, прем'єр-міністр Португалії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Соціалістична партія прем'єр-міністра Португалії Антоніу Косто лідирує на парламентських виборах після обробки частини голосів. Про це свідчать дані і трьох екзитполів за результатами обробки частини голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Три екзитполи показали, що соціалісти від 37% до 42,4% голосів на виборах. Для більшості в парламенті їм необхідно не менше 41% голосів.

Їх суперники, Соціал-демократична партія набрала на виборах від 26,7% до 35%.

Однак ці результати не враховують близько 1,5 мільйона громадян Португалії, які проживають за кордоном, з 10,8 мільйона виборців, які мають право голосу.

Крім того, за оцінками, більше однієї десятої частини країни знаходиться в ізоляції через проблеми з COVID-19. Влада дозволила зараженим йти на виборчі дільниці, але вимагали, щоб вони зробили це в останні години перед закриттям виборчих дільниць.

Нагадаємо, що у Португалії зараз домінує штам коронавірусу "Омікрон". Через це країна посилила карантинні обмеження.

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