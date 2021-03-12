ВСК по УЗ должна заслушать все позиции и пригласить правоохранительные органы, - экс-министр

"У меня было общение с регионами, было много представителей ОТГ и областей. УЗ обращается к ним с просьбой компенсировать стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. И каждое ОТГ вытягивает деньги - кто-то 100 тыс. Из своего бюджета, кто-то 200 тыс. гривен. Для них это большие деньги! И все эти руководители ОТГ мне говорят: "Владимир, а как мы такое можем делать, когда знаем, что пока мы вытаскиваем последние копейки, члены наблюдательного совета УЗ получают зарплаты в несколько сот тысяч гривен каждый. Причем довели компанию практически до банкротства", - рассказал Омелян.

Именно поэтому, подчеркнул бывший министр, Временная следственная комиссия, созданная парламентом, должна заслушать все позиции, а также пригласить правоохранительные органы, которые давно занимаются УЗ.

По его убеждению, сейчас наблюдательный совет пытается избежать ответственности, ведь ее члены как никто причастны к финансовому кризису последних лет.