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ВСК по УЗ должна заслушать все позиции и пригласить правоохранительные органы, - экс-министр

Автор: РБК-Украина

Временная следственная комиссия Верховной рады, созданная для проверки финансового состояния УЗ, должна заслушать правоохранительные органы, которые долгое время расследовали коррупционные схемы в УЗ.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня было общение с регионами, было много представителей ОТГ и областей. УЗ обращается к ним с просьбой компенсировать стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. И каждое ОТГ вытягивает деньги - кто-то 100 тыс. Из своего бюджета, кто-то 200 тыс. гривен. Для них это большие деньги! И все эти руководители ОТГ мне говорят: "Владимир, а как мы такое можем делать, когда знаем, что пока мы вытаскиваем последние копейки, члены наблюдательного совета УЗ получают зарплаты в несколько сот тысяч гривен каждый. Причем довели компанию практически до банкротства", - рассказал Омелян.

Именно поэтому, подчеркнул бывший министр, Временная следственная комиссия, созданная парламентом, должна заслушать все позиции, а также пригласить правоохранительные органы, которые давно занимаются УЗ.

По его убеждению, сейчас наблюдательный совет пытается избежать ответственности, ведь ее члены как никто причастны к финансовому кризису последних лет.

Напомним, Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать финансовые проблемы на УЗ, которые возникли в течение трех последних лет, с 2017 по 2020 год. ВСК уже провела заседание: на него пригласили только членов наблюдательного совета и министра инфраструктуры.

По результатам заседания ВСК обратилась в Кабмин и наблюдательный совет по оценке деятельности именно последнего руководителя, хотя он приступил к своим обязанностям только полгода назад.

В то же время по данным экономиста Бориса Кушнирука, зарплаты членов наблюдательного совета превышали законный уровень более чем в 30 раз. Тогда как по закону, их зарплаты не могут быть больше чем в 22 раза выше средней ставки в отрасли.

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Новости Украины УкрзализныцяВСКВладимир Омелян
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