Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила вторжение России в Украину

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Бирмингемскую декларацию, в которой она осудила войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст декларации .

"Парламентская ассамблея ОБСЕ самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную войну Российской Федерации против Украины, в ходе которой Беларусь выступает государством-пособником агрессора, незаконную оккупацию и аннексию Крыма Российской Федерацией, а также неправомерное "признание" Российской Федерацией Луганской и Донецкой областей", - сказано в документе.

При этом ассамблея призвала Россию немедленно остановить войну и вывести войска с территории Украины.

Также отмечается, что стороны должны начать мирные переговоры с учетом полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова уже отреагировала на такое решение и подчеркнула, что оно "демонстрирует непоколебимость в вопросе защиты основополагающих принципов ОБСЕ".