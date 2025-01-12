Парламентська делегація Словаччини полетіла до Москви
У неділю парламентська делегація Словаччини вирушила до Росії з робочим візитом. Сторони обговорять постачання газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.
Делегацію очолили заступники голови парламенту Словаччини Андрей Данко (партія SNS) і Тібор Гашпар (Smer-SD). До її складу також увійшли депутати Маріан Кері, Ян Мазгут, Ріхард Глюк (усі від Smer-SD), а також Адам Лучанський (SNS).
Оскільки поляки заборонили політ над своєю територією, рейс делегації змінився і пролітатиме над Чехією та Німеччиною.
"Я не розумію позицію Польщі, але сприймаю її як реальність", - сказав Данко.
Згідно з попередньою заявою Данко і Гаспара, очікується зустріч словацької делегації з представниками Держдуми РФ і деякими питаннями уряду.
Про що говоритимуть
Гаспар повідомив, що делегація хоче дізнатися, чи зможе російський "Газпром" складати раз у Словаччину, незважаючи на припинення транзиту з боку України. Також на його думку, до порядку денного переговорів має увійти війна на території нашої країни.
Данко перед польотом заявив, що хоче привезти інформацію, наприклад, про життя в Росії.
"Я хочу показати, що там теж живуть люди, що німці, французи, американці ведуть там бізнес", - сказав він.
З Росії парламентська делегація має повернутися в середу, 15 січня.
Нагадаємо, днями прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання газу словацькій державі. Однак як саме надходитиме газ, поки що невідомо.
Зазначимо, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу, оскільки закінчився термін дії контракту і країна вирішила його не продовжувати.
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