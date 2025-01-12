Парламентська делегація Словаччини полетіла до Москви

У неділю парламентська делегація Словаччини вирушила до Росії з робочим візитом. Сторони обговорять постачання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR .

Делегацію очолили заступники голови парламенту Словаччини Андрей Данко (партія SNS) і Тібор Гашпар (Smer-SD). До її складу також увійшли депутати Маріан Кері, Ян Мазгут, Ріхард Глюк (усі від Smer-SD), а також Адам Лучанський (SNS).

Оскільки поляки заборонили політ над своєю територією, рейс делегації змінився і пролітатиме над Чехією та Німеччиною.

"Я не розумію позицію Польщі, але сприймаю її як реальність", - сказав Данко.

Згідно з попередньою заявою Данко і Гаспара, очікується зустріч словацької делегації з представниками Держдуми РФ і деякими питаннями уряду.

Про що говоритимуть

Гаспар повідомив, що делегація хоче дізнатися, чи зможе російський "Газпром" складати раз у Словаччину, незважаючи на припинення транзиту з боку України. Також на його думку, до порядку денного переговорів має увійти війна на території нашої країни.

Данко перед польотом заявив, що хоче привезти інформацію, наприклад, про життя в Росії.

"Я хочу показати, що там теж живуть люди, що німці, французи, американці ведуть там бізнес", - сказав він.

З Росії парламентська делегація має повернутися в середу, 15 січня.