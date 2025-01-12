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Парламентская делегация Словакии полетела в Москву

Воскресенье 12 января 2025 16:34
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Парламентская делегация Словакии полетела в Москву Фото: делегация будет находиться в РФ до среды (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье парламентская делегация Словакии отправилась в Россию с рабочим визитом. Стороны обсудят поставки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

Делегацию возглавили заместители председателя парламента Словакии Андрей Данко (партия SNS) и Тибор Гашпар (Smer-SD). В ее состав также вошли депутаты Мариан Кери, Ян Мазгут, Рихард Глюк (все от Smer-SD), а также Адам Лучанский (SNS).

Поскольку поляки запретили полет над своей территорией, рейс делегации изменился и будет пролетать над Чехией и Германией.

"Я не понимаю позицию Польши, но воспринимаю ее как реальность", - сказал Данко.

Согласно предыдущим заявлением Данко и Гаспара, ожидается встреча словацкой делегации с представителями Госдумы РФ и некоторыми вопросами правительства.

О чем будут говорить

Гаспар сообщил, что делегация хочет узнать, сможет ли российский "Газпром" составлять раз в Словакию, несмотря на прекращение транзита со стороны Украины. Также по его мнению, в повестку переговоров должна войти война на территории нашей страны.

Данко перед полетом заявил, что хочет привезти информацию, например, о жизни в России.

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес", - сказал он.

Из России парламентская делегация должна вернуться в среду, 15 января.

Напомним, на днях премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что российский диктатор Владимир Путин пообещал, что "Газпром" найдет альтернативные пути поставок газа словацкому государству. Однако как именно будет поступать газ, пока неизвестно.

Отметим, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу, поскольку истек срок действия контракта и страна решила его не продлевать.

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