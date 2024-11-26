Парламентська асамблея НАТО закликала пришвидшити членство України в Альянсі

"Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу активізувати політичні та практичні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Україні отримати запрошення і стати якнайшвидше 33-м членом НАТО", - зазначається у документі.

Автори резолюції наголошують на важливості посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про своєчасну доставку боєприпасів і сучасних систем озброєння.

Крім того, члени Асамблеї закликали до посилення санкцій проти Росії та її союзників.

"Закликаємо посилити санкційний режим проти РФ та КНДР з метою підвищення ціни за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні всі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії", - йдеться у резолюції.

Окремо наголошується на необхідності використання політичного й економічного тиску для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль".