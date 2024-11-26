Парламентська асамблея НАТО закликала пришвидшити членство України в Альянсі

Під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО ухвалено резолюцію, яка закликає країни-члени Альянсу сприяти якнайшвидшому набуттю Україною повноправного членства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст резолюції.
"Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу активізувати політичні та практичні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Україні отримати запрошення і стати якнайшвидше 33-м членом НАТО", - зазначається у документі.
Автори резолюції наголошують на важливості посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про своєчасну доставку боєприпасів і сучасних систем озброєння.
Крім того, члени Асамблеї закликали до посилення санкцій проти Росії та її союзників.
"Закликаємо посилити санкційний режим проти РФ та КНДР з метою підвищення ціни за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні всі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії", - йдеться у резолюції.
Окремо наголошується на необхідності використання політичного й економічного тиску для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль".
Україна зробила важливий крок до НАТО, подавши заявку на прискорений вступ восени 2022 року.
Київ наполягає на ухваленні чіткого графіка вступу, проте конкретних рішень досі немає. В Альянсі наголошують, що "двері до НАТО" залишаються відчиненими, але членство неможливе до завершення війни.
Президент Володимир Зеленський називає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне отримати його до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, побоюючись змін у політиці США.
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